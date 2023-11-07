Елена Рыбакина прибыла в сборную Казахстана на матчи ЧМ по теннису

Новости спорта Теннис WTA
Сегодня 15:39
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Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина прибыла в Севилью (Испания), где в составе сборной Казахстана выступит в финальной части Кубка Билли Джин Кинг, который еще называют чемпионатом мира, сообщают Vesti.kz.

Тренер Рыбакиной - Стефано Вуков опубликовал у себя сторис фото олимпийки с надписью "Казахстан", пометив снимок геотегом Севильи.

Казахстан попал в группу В, где сыграет с командами Австралии (9 ноября) и Словении (10 ноября).

Помимо Рыбакиной в сборную вошли Юлия Путинцева (№69), Аружан Сагандыкова (№751), Жибек Куламбаева (№151 в паре) и Анна Данилина (№56 в паре).

Противостояния будут состоять из трех матчей: двух одиночных и одного парного. Подробнее - здесь.

Стало известно, сколько заработала Елена Рыбакина на Итоговом турнире WTA

На прошлой неделе Рыбакина впервые в карьере выступила на Итоговом турнире WTA, где одержала одну победу при двух поражениях. Этот результат не позволил казахстанка выйти в плей-офф.

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