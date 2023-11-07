Рыбакина выиграет ЧМ для Казахстана? Рассказываем о последнем крупном турнире 2023 года

Сегодня, 7 ноября, в Севилье (Испания) стартует третий в истории розыгрыш финальной части Кубка Билли Джин Кинг. Этот турнир нередко называют чемпионатом мира по теннису среди женщин, и в этом нет никакой ошибки. Сборная Казахстана стала одной из 12 участниц мундиаля-2023. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о составе казахстанской команды, соперниках и расписании игр.

Сборная Казахстана завоевала путевку в Севилью в апрельских матчах плей-офф против команды Польши. Противостояние прошло в Астане и завершилось победой хозяек корта со счетом 3:1.

Также на чемпионате мира сыграют Швейцария (действующие чемпионы), Австралия (финалисты прошлого розыгрыша), Испания (хозяева турнира), Франция, Канада, Чехия, Германия, Италия, Словения, США и Польша (получили приглашение WC).

Для национальной команды это вторая финальная стадия Кубка Билли Джин Кинг. На этом уровне сборная дебютировала в прошлом году в Глазго (Великобритания), где заняла последнее место в группе, пропустив вперед по дополнительным показателям и Великобританию, и Испанию.

В этом году формат такой же. 12 команд поделены на четыре группы по три команды. И из каждой группы в полуфинал выйдут по одной лучшей сборной. Казахстанская дружина попала в группу B, где также выступят Австралия и Словения.

Австралийки приехали в Севилью в качестве финалисток прошлогоднего турнира. Их капитан Алисия Молик подобрала следующий состав: Кимберли Биррелл (№113), Дарья Сэвилл (№206), Айла Томлянович (№549), Сторм Хантер (№1 в паре) и Эллен Перес (№17 в паре). В прошлом году из этого состава команду дотащили до финала именно Хантер и Томлянович. Также в составе присутствовала Перес, которая на корт не выходила. Поэтому после хорошего результата в 2022-м, состав австралиек заметно освежился.

Словенские теннисистки в апреле не без труда прошли квалификацию, выиграв Румынию (3:2). Для сборной это первое участие в финальной части чемпионата мира. Капитан Андрей Красевец созвал следующих теннисисток: Тамара Зиданшек (№100), Кайя Юван (№104), Вероника Эрьявец (№183), Нина Поточник (№543) и Эла Нала Милич (№1024).

Противостояния будут состоять из трех матчей: двух одиночных и одного парного. Казахстан является единственной командой в группе B, которая может рассчитывать сразу на двух теннисисток топ-100. Поэтому это большой плюс. Матчи пройдут на харде в помещении, и для Рыбакиной это тоже неплохой вариант. Что касается Путинцевой, пусть она и предпочитает в большей мере грунт, на харде она также способна добиваться хороших результатов.

За счет скромного состава и отсутствия опыта выступлений на такой стадии Кубка Билли Джин Кинг, сборная Словении выглядит аутсайдером группы. А Казахстан, даже несмотря на отличное выступление австралиек в прошлом году, можно назвать фаворитом за выход в полуфинал. По крайней мере, на бумаге.

Из первой десятки одиночного рейтинга WTA в турнире примут участие лишь Рыбакина (№4), а также чешки Маркета Вондроушова (№7) и Барбора Крейчикова (№10). При этом в финальной стадии Кубка Билли Джин Кинг сыграют сборные польки Иги Швентек (№1) и американок Коко Гауфф (№3) и Джессики Пегулы (№5). Но все они отказались от возможности защищать честь страны на ЧМ. Поэтому Рыбакина и Вондроушова в этом плане выделились. Даже несмотря на участие в Итоговом чемпионате WTA в Мексике, они прилетели в Европу и теперь сыграют за сборную в Кубке Билли Джин Кинг.

Отметим, что это последний крупный турнир в этом году. Далее, в ноябре и декабре, WTA будет проводить соревнования исключительно категории WTA 125, а на таких турнирах топовых спортсменок увидишь редко. Поэтому Рыбакина постарается закрыть сезон на хорошей ноте. Посмотрим, удастся ли ей сделать это и порадовать болельщиков сборной Казахстана.

Сегодня, 7 ноября, пройдет противостояние между сборными Австралии и Словении. В четверг, 9 ноября, наша команда сыграет с Австралией, а в пятницу, 10 ноября - со Словенией. Казахстан станет единственной командой в группе B, которой предстоит играть два дня подряд.

В прямом эфире все матчи группы B можно будет посмотреть на телеканале Qazsport. Трансляция начинается в 15:00 по времени Астаны. Соревнования закончатся уже в это воскресенье, 12 ноября.

Фото: Ktf.kz, Андрей Ударцев (1), Billie Jean King Cup (2), WTA Finals (3)©