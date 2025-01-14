Елена Рыбакина за 27 минут разгромила первую ракетку мира на Australian Open-2025

Лучшая теннисистка Казахстана и седьмая ракетка мира Елена Рыбакина стартовала на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) - первом в сезоне турнире "Большого шлема", передают Vesti.kz.

В матче первого круга 25-летняя Рыбакина встречалась с хозяйкой корта - 16-летней Эмерсон Джонс, занимающей 293-е место в рейтинге WTA и получившей wild-card.

В первом сете казахстанка отдала сопернице всего один гейм (6:1), забрав его за 27 минут. Во второй партии Рыбакина также не оставила шансов Джонс - 6:1. Это была первая очная встреча теннисисток. Их матч продолжался 54 минуты.

Рыбакина сделала восемь подач навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Джонс ни одного эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта из трех.

Соперницей Рыбакиной во втором раунде Australian Open-2025 станет 17-летняя американка Ива Йович (191-е место в рейтинге WTA).

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Australian Open - 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующей чемпионкой турнира в одиночном разряде является белорусская теннисистка Арина Соболенко.