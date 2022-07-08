Обозреватель портала tennis.life Стефан Майлс прокомментировал корреспонденту Vesti.kz исторический выход казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной в финал "Уимблдона". В ходе беседы эксперт оценил шансы спортсменки на победу в решающем матче турнира.

"Этот турнир стал настоящей сенсацией. Выход Елены Рыбакиной вряд ли прогнозировался экспертами. Она теннисистка очень высокого уровня, но дальше четвертьфинала ее перспективы выглядели туманными. Впереди ее ждет матч со второй ракеткой мира - Онс Жабер. Она считается фаворитом, но финальные матчи всегда отличаются от остальных игр. Я думаю, что у нее есть шансы на успех. В любом случае, она добилась невероятных результатов", - отметил Майлс.

Финальная встреча турнира "Большого шлема" в Лондоне между Рыбакиной и Онс Жабер состоится завтра, 9 июля. Прямую трансляцию можно посмотреть по этой ссылке.

Ранее был выявлен фаворит в противостоянии 23-летней казахстанки и 27-летний теннисистки из Туниса, которая занимает второе место в мировом рейтинге. Добавим, что вне зависимости от итога финала Рыбакина вошла в историю британского старта, а ее выступление назвали сенсационным.

Исторический финал Рыбакиной на "Уимблдоне": факты о сопернице, путь к титулу и шансы на победу

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