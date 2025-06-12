"Довольна игрой, особенно во втором сете". Рыбакина - о матче в Лондоне

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№11 WTA) прокомментировала свою победу над британкой Хитер Уотсон (№164) во втором круге турнира категории WTA 500 в Лондоне, передают Vesti.kz.

Рыбакина победила со счетом 6:4, 6:2 и отомстила за соотечественницу Юлию Путинцеву (№27), которая в первом круге неожиданно уступила Уотсон.

"Это был тяжелый матч. Она действительно хорошо играет. Это мой первый матч на траве в сезоне, и я была очень воодушевлена. В целом довольна своей игрой, особенно во втором сете - чувствовала себя все лучше и лучше, - отметила Рыбакина.

Победа над Уотсон стала для казахстанки 27-й в сезоне и первой на травяном покрытии в 2025 году. В третьем круге ее соперницей станет немка Татьяна Мария (№86), ранее обыгравшая Каролину Мухову (№14) из Чехии.

Призовой фонд турнира в Лондоне составляет 1,415 миллиона долларов (около 720,8 миллиона тенге).

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