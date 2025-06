Громкая сенсация в матче Путинцевой определила следующую соперницу Рыбакиной

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№27) уступила в матче первого круга турнира серии WTA 500 в Лондоне (Великобритания), сообщают Vesti.kz.

Ее соперницей на старте турнира была британская теннисистка Хитер Уотсон (№164).

Встреча завершилась сенсационной победой Уотсон по итогам двух сетов - 6:4, 6:3. Матч продолжался один час и 21 минуту.

Таким образом, британка сорвала казахстанское дерби в котором, победительницу этой пары ждет первая ракетка страны Елена Рыбакина (№11).

Уотсон и Рыбакина сыграют во втором круге соревнований.

Staying focused 🧘‍♀️



Heather Watson takes out Putintseva in straight sets 6-4, 6-3 to insure her spot in the next round!#HSBCChampionships pic.twitter.com/nCfwdQhC4o