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В Сети бурно отреагировали на победу Рыбакиной в Лондоне

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В Сети бурно отреагировали на победу Рыбакиной в Лондоне ©Турар Казангапов, Vesti.kz

Популярный Х-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал победу первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной (№11) на турнире категории WTA 500 в Лондоне (Великобритания), сообщают Vesti.kz.

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Популярный Х-аккаунт The Tennis Letter прокомментировал победу первой ракетки Казахстана Елены Рыбакиной (№11) на турнире категории WTA 500 в Лондоне (Великобритания), сообщают Vesti.kz.

Во втором круге она прошла британскую теннисистку Хитер Уотсон (№164).

"Рыбакина обыграла Уотсон - 6:4, 6:2.

Для Елены это первая победа на траве в 2025 году.

Она вернулась на покрытие, на котором чувствует себя как дома.

Быстрые розыгрыши, мощные удары и чистые виннеры.

Это уже 27-я победа Рыбакиной в сезоне.

Лена "Граскина" возвращается!", - пишет источник.

В следующем раунде Елена сыграет с Татьяной Марией (№86, Германия), которая ранее обыграла Каролину Мухову (№14, Чехия) - 6:7 (3:7), 7:5, 6:1.

Призовой фонд турнира в Лондоне составляет 1,415 миллиона долларов или 720,8 миллиона тенге.

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