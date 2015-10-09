Чемпионская гонка WTA: где находится Рыбакина и кто совершил рывок

Чемпионская гонка WTA претерпела некоторые изменения, о которых рассказывают Vesti.kz.
Первая тройка осталась прежней, которую замыкает казахстанка Елена Рыбакина.
А вот за её пределами существенный скачок совершила чешка Линда Носкова, причём сразу на пять позиций с выходом на седьмое место.
Также улучшила своё положение другая представительница Чехии Каролина Мухова, поднявшись с шестой строчки на четвёртую.
Остальные теннисистки просели на одну позицию.
Топ-8 чемпионской гонки WTA
1 (1). Мирра Андреева (Россия) - 4 999 очков
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) - 4 945
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) - 4 627
4 (+2). Каролина Мухова (Чехия) - 4 270
5 (-1). Элина Свитолина (Украина) - 4 116
6 (-1). Джессика Пегула (США) - 3 950
7 (+5). Линда Носкова (Чехия) - 3 674
8 (-1). Кори Гауфф (США) - 3 484
Чемпионская гонка WTA - это ежегодный рейтинг теннисисток, учитывающий очки, набранные только в текущем календарном году. По итогам сезона восемь лучших спортсменок квалифицируются на Итоговый турнир года - WTA Finals.
Стало известно место Рыбакиной в новом рейтинге WTA
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