Чемпионская гонка WTA: где находится Рыбакина и кто совершил рывок

Чемпионская гонка WTA претерпела некоторые изменения, о которых рассказывают Vesti.kz.

Первая тройка осталась прежней, которую замыкает казахстанка Елена Рыбакина.

А вот за её пределами существенный скачок совершила чешка Линда Носкова, причём сразу на пять позиций с выходом на седьмое место.

Также улучшила своё положение другая представительница Чехии Каролина Мухова, поднявшись с шестой строчки на четвёртую.

Остальные теннисистки просели на одну позицию.

Топ-8 чемпионской гонки WTA

1 (1). Мирра Андреева (Россия) - 4 999 очков

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) - 4 945

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) - 4 627

4 (+2). Каролина Мухова (Чехия) - 4 270

5 (-1). Элина Свитолина (Украина) - 4 116

6 (-1). Джессика Пегула (США) - 3 950

7 (+5). Линда Носкова (Чехия) - 3 674

8 (-1). Кори Гауфф (США) - 3 484

Чемпионская гонка WTA - это ежегодный рейтинг теннисисток, учитывающий очки, набранные только в текущем календарном году. По итогам сезона восемь лучших спортсменок квалифицируются на Итоговый турнир года - WTA Finals.

Стало известно место Рыбакиной в новом рейтинге WTA

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