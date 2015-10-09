Стало известно место Рыбакиной в новом рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Одиночный разряд

• Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина осталась на втором месте.

• Юлия Путинцева улучшила своё положение на два пункта и поднялась на 82-ю строчку.

• Жибек Куламбаева просела на семь позиций, откатившись на 464-е место.

Лидерство в мировом рейтинге удержала белоруска Арина Соболенко, тогда как топ-3 замкнула американка Джессика Пегула, находившаяся до этого на четвёртой позиции.

Парный разряд

• Лучшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина сохранила за собой шестое место.

Первая тройка не претерпела изменений: Катерина Синякова (Чехия), Тейлор Таунсенд (США) и Габриэла Дабровски (Канада).

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