Разгромом завершилась дуэль Казахстана и Узбекистана за финал ЧА по боксу

На чемпионате Азии среди боксёров до 19 лет, который проходит в Джакарте (Индонезия), казахстанка Айсулу Мухит оступилась в полуфинале, передают Vesti.kz.

В бою весовой категории до 65 килограммов она уступила представительнице Узбекистана Рушанабону Исоевой со счётом 0:5.

Таким образом, Мухит стала бронзовой призёркой континентального турнира.

Что касается других казахстанок, то сегодня, 13 июля, в 1/2 финала Мадира Жумакан (48 кг) проиграла Гунжан из Индии, Акнур Турсынгали (57 кг) уступила индонезийке Дире Артике, а Камила Оспанова (70 кг) одержала победу над Миной Жанг из Южной Кореи и вышла в финал.

С расписанием боёв Казахстана в полуфинале чемпионата Азии-2026 можно ознакомиться здесь.

Континентальный турнир среди боксёров до 19 и 23 лет стартовал 3 июля и завершится 16-го числа.

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