Пять битв с Узбекистаном. Расписание 14 боёв Казахстана в полуфинале ЧА-2026 по боксу

Сегодня, 13 июля, на проходящем в Джакарте (Индонезия) молодежном чемпионате Азии состоятся полуфинальные поединки среди боксёров до 19 лет, передают Vesti.kz.
В девятый день соревнований пройдут 14 боёв с участием представителей сборной Казахстана. В рамках полуфиналов состоятся пять принципиальных дуэлей с Узбекистаном.
Дневная сессия - 10:00
1-я пара. 48 кг. 1/2 финала
Мадира Жумахан - Гунджан (Индия)
8-я пара. 57 кг. 1/2 финала
Акнур Турсунгали - Дира Артика (Индонезия)
11-я пара. 65 кг. 1/2 финала
Айсулу Мухит - Рушанабону Исоева (Узбекистан)
13-я пара. 70 кг. 1/2 финала
Камила Оспанова - Мина Джунг (Южная Корея)
18-я пара. 80 кг. 1/2 финала
Айдана Убайдуллакызы - Меерим Чинибекова (Кыргызстан)
20-я пара. 80+ кг. 1/2 финала
Зарина Толыбай - Зи Куин Анх (Вьетнам)
Вечерняя сессия - 16:00
1-я пара. 50 кг. 1/2 финала
Адиль Асканбай - Нурсултан Дуишоналиев (Кыргызстан)
3-я пара. 55 кг. 1/2 финала
Едиге Нуркожа - Елиор Русматов (Узбекистан)
7-я пара. 65 кг. 1/2 финала
Акжурек Калабай - Виктор Венгканг (Индонезия)
9-я пара. 70 кг. 1/2 финала
Бибарыс Аширбай - Саидхужа Садиллахужаев (Узбекистан)
14-я пара. 80 кг. 1/2 финала
Тимур Тайбеков - Хужамуминжон Холов (Таджикистан)
15-я пара. 85 кг. 1/2 финала
Руслан Ахметов - Хао-Жан Янг (Китайский Тайбэк)
17-я пара. 90 кг. 1/2 финала
Жалгас Утебеков - Асадбек Султанбоев (Узбекистан)
20-я пара. +90 кг. 1/2 финала
Владислав Саможонов - Джек Рэдли Фитч (Филиппины)
Где смотреть молодёжный ЧА-2026 по боксу
Прямая трансляция турнира доступна на сайте Asian Boxing от организации World Boxing.
Трансляция платная и за весь турнир стоит 25 долларов.
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