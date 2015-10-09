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Любительский бокс
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Пять битв с Узбекистаном. Расписание 14 боёв Казахстана в полуфинале ЧА-2026 по боксу

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Пять битв с Узбекистаном. Расписание 14 боёв Казахстана в полуфинале ЧА-2026 по боксу ©КФБ

Сегодня, 13 июля, на проходящем в Джакарте (Индонезия) молодежном чемпионате Азии состоятся полуфинальные поединки среди боксёров до 19 лет, передают Vesti.kz.

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Сегодня, 13 июля, на проходящем в Джакарте (Индонезия) молодежном чемпионате Азии состоятся полуфинальные поединки среди боксёров до 19 лет, передают Vesti.kz.

В девятый день соревнований пройдут 14 боёв с участием представителей сборной Казахстана. В рамках полуфиналов состоятся пять принципиальных дуэлей с Узбекистаном.

Дневная сессия - 10:00

1-я пара. 48 кг. 1/2 финала
Мадира Жумахан - Гунджан (Индия)

8-я пара. 57 кг. 1/2 финала
Акнур Турсунгали - Дира Артика (Индонезия)

11-я пара. 65 кг. 1/2 финала
Айсулу Мухит - Рушанабону Исоева (Узбекистан)

13-я пара. 70 кг. 1/2 финала
Камила Оспанова - Мина Джунг (Южная Корея)

18-я пара. 80 кг. 1/2 финала
Айдана Убайдуллакызы - Меерим Чинибекова (Кыргызстан)

20-я пара. 80+ кг. 1/2 финала
Зарина Толыбай - Зи Куин Анх (Вьетнам)

Вечерняя сессия - 16:00

1-я пара. 50 кг. 1/2 финала 
Адиль Асканбай - Нурсултан Дуишоналиев (Кыргызстан) 

3-я пара. 55 кг. 1/2 финала
Едиге Нуркожа - Елиор Русматов (Узбекистан) 

7-я пара. 65 кг. 1/2 финала
Акжурек Калабай - Виктор Венгканг (Индонезия)

9-я пара. 70 кг. 1/2 финала 
Бибарыс Аширбай - Саидхужа Садиллахужаев (Узбекистан)

14-я пара. 80 кг. 1/2 финала
Тимур Тайбеков - Хужамуминжон Холов (Таджикистан)

15-я пара. 85 кг. 1/2 финала
Руслан Ахметов - Хао-Жан Янг (Китайский Тайбэк)

17-я пара. 90 кг. 1/2 финала
Жалгас Утебеков - Асадбек Султанбоев (Узбекистан)

20-я пара. +90 кг. 1/2 финала
Владислав Саможонов - Джек Рэдли Фитч (Филиппины)

Где смотреть молодёжный ЧА-2026 по боксу

Прямая трансляция турнира доступна на сайте Asian Boxing от организации World Boxing.

Трансляция платная и за весь турнир стоит 25 долларов.


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Чемпионат Казахстана 2026. Женщины   •   Казахстан, Абайская обл., Семей   •   Тур 11, женщины
14 июля 16:00   •   не начат
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