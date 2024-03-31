"Была настолько больна...". Каких результатов добилась Рыбакина после финала Miami Open

Пишущий о теннисе Twitter-аккаунт The Tennis Letter восхитился достижениями казахстанки Елены Рыбакиной (№4), несмотря на поражение в финале турнира категории WTA 1000 - Miami Open в Майами (Флорида, США), передают Vesti.kz.
В решающем матче она уступила американке Даниэль Коллинз (№53).
"Елена Рыбакина проигрывает в финале Майами уже 2-й год подряд.
Но давайте посмотрим на вещи в перспективе.
Еще несколько недель назад мы даже не были уверены, что увидим ее в Майами.
Ей пришлось отказаться от участия в турнире в Индиан-Уэллсе из-за болезни.
Она была настолько больна, что не могла тренироваться в течение 8 дней.
Сегодня ее просто не хватило на Даниэль, которая была просто в ударе.
Она приехала сюда без особых ожиданий, но уже второй год подряд борется за выход в финал.
5 из 6 матчей, которые она провела здесь, были трехсетовыми.
Последние несколько недель стали настоящим испытанием для психологической и физической силы.
Трудно расценивать это иначе, как успех;
🔹Лидирует в туре по количеству побед (22, вместе со Швентек);
🔹Больше всего финалов в 2024 году (4);
🔹Самое большое количество побед на турнирах WTA 1000;
🔹Лидер тура по количеству эйсов в 2024 году;
🔹5-й финал турнира WTA 1000;
🔹18-й финал в карьере;
🔹Самая молодая теннисистка, выходившая в финал турнира в Майами после Марии Шараповой.
Последние несколько недель Елене очень не везло со здоровьем.
Но она сделала все, о чем можно было мечтать.
Продолжайте бороться", - пишет источник.
С комментариями Рыбакиной по прошедшей игре можно ознакомиться здесь. О том, сколько она заработала по итогам турнира в США, читайте по этой ссылке.