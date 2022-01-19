26-летняя теннисистка сместила Рыбакину и стала первой ракеткой Казахстана

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вышла во второй круг Australian Open-2022 в парном разряде. Благодаря этой победе 26-летняя спортсменка стала первой ракеткой страны в паре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом раунде соревнований Данилина вместе со своей напарницей из Бразилии Беатрис Хаддад Майей обыграли Анну Бондарь из Венгрии и Оксану Калашникову из Грузии - 6:4, 6:4.

Для Данилиной и Хаддад Майи эта победа стала пятой подряд. На прошлой неделе они выиграли турнир в Сиднее.

В Live-рейтинге Данилина теперь оказалась на 41-й позиции и для нее это наивысшее достижение в карьере. До этого первой ракеткой Казахстана в паре, как и в одиночке, была Елена Рыбакина. Но в текущей мировой классификации она расположилась на 46-й строчке.

Отметим, что Анна, в отличие от Елены, еще может улучшить свои результаты в парном турнире Открытого чемпионата Австралии. Рыбакина ранее снялась с пары вместе со своей партнершей из Испании Паулой Бадосой. А играть этот дуэт должна была как раз с Данилиной и Хаддад Майей.

Отметим, что наивысшую планку для всех казахстанских теннисисток в парном разряде в свое время установила Ярослава Шведова. В 2016 году она была третьей ракеткой мира в паре.

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