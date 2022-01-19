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Казахстанская теннисистка успешно стартовала на Australian Open

Казахстанская теннисистка успешно стартовала на Australian Open
©KTF
Новости спорта Теннис WTA

Казахстанская теннисистка Анна Данилина сыграла на Australian Open-2022 в парном разряде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ее партнершей была бразильянка Беатрис Хаддад Майя, с которой Данилина выиграла турнир на прошлой неделе. Они переиграли в первом круге венгерку Анну Бондарь и Оксану Калашникову из Грузии в двух сетах - 6:4, 6:4. Встреча длилась 1 час и 16 минут.

В следующем круге Данилина и Майя сыграют с победителем пары Дарья Юрак (Хорватия)/Андрея Клепач (Словения) - Тереза Мартинцова/Маркета Вондрусова (оба - Чехия).

Ранее другая казахстанская теннисистка Юлия Путинцева неудачно отыграла матч стартового круга парного разряда на AO-2022, при этом в одиночном разряде ей также не повезло.

Сегодня, 19 января, на корт выйдет Александр Бублик, его соперником будет француз Гаэль Монфис.

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Метки:
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