Путинцева проиграла на старте парного разряда Australian Open-2022

Казахстанка Юлия Путинцева неудачно сыграла матч стартового круга парного разряда на Australian Open-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В паре с чемпионкой Australian Open-2020 из США Софьей Кенин она проиграла Сюй Ифань и Ян Чжаосюань из Китая - 5:7, 6:4, 1:6.

Встреча длилась 1 час и 59 минут.

В следующем круге, 21 января, Ифань и Чжаосюань сыграют против немецко-румынского дуэта Анна-Лена Фридзам/Ралука-Йоана Олару.

Напомним, что Путинцева и Кенин уступили в первом раунде одиночных соревнований.

Сегодня, 19 января, на корт от Казахстана также выйдут Анна Данилина и Александр Бублик. Более подробно относительно их матчей можно прочитать здесь.