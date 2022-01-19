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"Стало адски тяжело играть". Рыбакина - о камбэке и победе в казахстанском дерби на Australian Open

"Стало адски тяжело играть". Рыбакина - о камбэке и победе в казахстанском дерби на Australian Open
©Reuters
Новости спорта Теннис

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу над соотечественницей Зариной Дияс на Australian Open, сообщает Eurosport.

Казахстанское дерби состоялось в рамках первого круга и завершилось со счетом 6:7, 7:6. 6:1 в пользу Рыбакиной.

- Вам пришлось отыгрывать матчбол, очень тяжелой получилась встреча. Расскажите, почему был настолько сложный матч?

- Матч действительно был очень сложным. В первом сете, да и в начале второго я не могу сказать, что хорошо играла. Очень было сложно приспособиться ко всем условиям, очень ветрено, корты достаточно открытые. Все матчи, которые я до этого играла, были на полузакрытом корте в Аделаиде и Сиднее. Условия были другие, а здесь мяч летал быстро, управлять сложно.

А в конце второго сета у меня откуда ни возьмись появилась мозоль огроменная, так что я после не могла наступить на ногу. Потом стало вообще адски тяжело играть, слава Богу, что выиграла.

- Расскажите о состоянии вашего бедра, из-за которого пришлось сняться с турнира на прошлой неделе.

- С ногой уже лучше. Я тогда отыграла много матчей, потренировалась, и у меня заболела нога. Не хотела рисковать до Аustralian Open, не дай Бог травмироваться, поэтому с физио мы сделали все возможные процедуры, чтобы нога прошла.

Напомним, во втором круге Australian Open Рыбакина сыграет с Шуай Чжан из Китая. Встреча состоится в четверг, 20 января. Казахстанка занимает 12-е место в рейтинге WTA, тогда как китаянка - 74-е.

Обидчица Путинцевой не смогла доиграть матч на Australian Open и покинула корт на коляске

Ранее выступление на турнире завершили казахстанцы Тимофей Скатов, Михаил Кукушкин и Юлия Путинцева.

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Метки:
Рыбакина Елена Australian Open WTA

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