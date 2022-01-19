Обидчица Путинцевой не смогла доиграть матч на Australian Open и покинула корт на коляске

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) после отказа француженки Хармони Тан продолжать матч из-за травмы, сообщает Р-Спорт.

Встреча была прервана в третьем сете при счете 6:3, 5:7, 5:1 в пользу Свитолиной, посеянной на турнире под 15-м номером. Француженка снялась из-за травмы икроножной мышцы и покинула корт на коляске. Матч продолжался два часа семь минут.

В третьем круге Свитолина сыграет с белоруской Викторией Азаренко, имеющей 24-й номер посева, которая во втором раунде обыграла швейцарку Джил Тайхман (6:1, 6:2).

Напомним, что Тан в первом круге победила казахстанскую теннисистку Юлию Путинцеву, которая впоследствии проиграла и в парном разряде турнира.