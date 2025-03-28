Звезда из Казахстана совершила камбэк и вырвала золото ЧА

Лидер сборной Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова вновь стала чемпионкой Азии. На турнире, проходящем в Аммане (Иордания), она выиграла золотую медаль в весовой категории до 72 килограммов, передают Vesti.kz.

В финале казахстанская спортсменка одержала победу над китаянкой Юци Лю со счетом 4:1, хотя по ходу поединка уступала 0:1.

Для Бакбергеновой этот триумф стал четвертым на чемпионате Азии - ранее она брала золото в 2020, 2022 и 2023 годах. Также в ее активе три серебряные награды чемпионатов мира (2021, 2022, 2024) и бронза (2023).

Что касается других казахстанок, то сегодня, 28 марта, Гаухар Мукатай (до 65 килограммов) проиграла свою схватку за бронзу за 42 секунды. Также неудачу потерпела Тыныс Дубек (до 62 килограммов).

А вот Зейнеп Баянова (до 53 килограммов) оказалась более удачливой и принесла нашей стране первую медаль на континентальном турнире в Аммане.