Звезда из Казахстана совершила камбэк и вырвала золото ЧА

Лидер сборной Казахстана по женской борьбе Жамиля Бакбергенова вновь стала чемпионкой Азии. На турнире, проходящем в Аммане (Иордания), она выиграла золотую медаль в весовой категории до 72 килограммов, передают Vesti.kz.
В финале казахстанская спортсменка одержала победу над китаянкой Юци Лю со счетом 4:1, хотя по ходу поединка уступала 0:1.
Что касается других казахстанок, то сегодня, 28 марта, Гаухар Мукатай (до 65 килограммов) проиграла свою схватку за бронзу за 42 секунды. Также неудачу потерпела Тыныс Дубек (до 62 килограммов).
А вот Зейнеп Баянова (до 53 килограммов) оказалась более удачливой и принесла нашей стране первую медаль на континентальном турнире в Аммане.