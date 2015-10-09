Борьба
Сегодня 12:25
 

Снайдер после схватки с Айтмуханом выбрал следующего соперника. Это действующий чемпион UFC

Снайдер после схватки с Айтмуханом выбрал следующего соперника. Это действующий чемпион UFC ©instagram.com/rafwrestlingusa

Американец Кайл Снайдер победивший на турнире RAF 08 в Филадельфии казахстанца Ризабека Айтмухана сделал громкое заявление о следующем противостоянии, передают Vesti.kz

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Кайл Снайдер в интервью заявил, что ему интересна схватка против бойца UFC Хамзата Чимаева:

"Я видел, как он борется, и я считаю, что он весьма хорош. Он схож с Арманом — когда на этих парней смотришь, видишь осознанность в каждом действии. Поэтому, думаю, у нас с Хамзатом может получиться интересная схватка", - отметил Снайдер. 

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (15-0) на этой неделе подписал контракт с Real American Freestyle.

31-летний Хамзат Чимаев в UFC идет на серии из 9 побед, 10 мая на UFC 328 ему предстоит провести защиту титула в схватке с Шоном Стриклэндом (30-7).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

