Снайдер после схватки с Айтмуханом выбрал следующего соперника. Это действующий чемпион UFC

Американец Кайл Снайдер победивший на турнире RAF 08 в Филадельфии казахстанца Ризабека Айтмухана сделал громкое заявление о следующем противостоянии, передают Vesti.kz.

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Кайл Снайдер в интервью заявил, что ему интересна схватка против бойца UFC Хамзата Чимаева:

"Я видел, как он борется, и я считаю, что он весьма хорош. Он схож с Арманом — когда на этих парней смотришь, видишь осознанность в каждом действии. Поэтому, думаю, у нас с Хамзатом может получиться интересная схватка", - отметил Снайдер.

Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев (15-0) на этой неделе подписал контракт с Real American Freestyle.

31-летний Хамзат Чимаев в UFC идет на серии из 9 побед, 10 мая на UFC 328 ему предстоит провести защиту титула в схватке с Шоном Стриклэндом (30-7).

