Вольная борьба
Камбэк состоялся в схватке Айтмухан - Снайдер за чемпионский пояс RAF

©instagram.com/rafwrestlingusa/

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан выступил на турнире RAF 08 в Филадельфии, передают Vesti.kz

В титульной схватке казахстанец встретился с американцем Кайл Снайдер и уступил со счётом 6:12. Снайдер успешно защитил чемпионский пояс лиги RAF в полутяжёлом весе.

Айтмухан уверенно начал поединок, выиграв первый отрезок со счётом 6:0, однако после перерыва полностью отдал инициативу сопернику, позволив тому набрать 12 безответных очков.


Кайл Снайдер остаётся одним из самых титулованных борцов современности: он является олимпийским чемпионом Олимпийские игры 2016 и серебряным призёром Олимпийские игры 2020, а также четырёхкратным чемпионом мира (2015, 2017, 2022, 2025).

Сам Айтмухан — чемпион мира 2023 года и трёхкратный серебряный призёр чемпионатов Азии (2023, 2024, 2025).

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:30   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Арсенал
Проголосовало 197 человек

