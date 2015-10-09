Камбэк состоялся в схватке Айтмухан - Снайдер за чемпионский пояс RAF

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан выступил на турнире RAF 08 в Филадельфии, передают Vesti.kz.

В титульной схватке казахстанец встретился с американцем Кайл Снайдер и уступил со счётом 6:12. Снайдер успешно защитил чемпионский пояс лиги RAF в полутяжёлом весе.

Айтмухан уверенно начал поединок, выиграв первый отрезок со счётом 6:0, однако после перерыва полностью отдал инициативу сопернику, позволив тому набрать 12 безответных очков.

Кайл Снайдер остаётся одним из самых титулованных борцов современности: он является олимпийским чемпионом Олимпийские игры 2016 и серебряным призёром Олимпийские игры 2020, а также четырёхкратным чемпионом мира (2015, 2017, 2022, 2025).

Сам Айтмухан — чемпион мира 2023 года и трёхкратный серебряный призёр чемпионатов Азии (2023, 2024, 2025).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!