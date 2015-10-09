Снайдер назвал Айтмухана "настоящим монстром" после схватки в RAF

Американец Кайл Снайдер оценил свою победу на турнире RAF 08 в Филадельфии, где он одолел казахстанца Ризабека Айтмухана, передают Vesti.kz.

Снайдер заявил, что Ризабек является невероятным соперником, а также рассказал, что стало одним из факторов его успеха.

"Все мои противники настоящие монстры, Ризабек Айтмухан, Ахмед Тажудинов - они фантастические соперники, даже не знаю, что можно добавить. Я чувствовал, что меня поддерживала публика даже когда я проигрывал. По-моему даже Ризабек это почувствовал, ведь сначала у него было что-то с коленом, потом он начал завязывать шнурки. И толпа на это реагировала, это был потрясающий прием. Когда проигрывал шесть очков тренер сказал мне, что Ризабек выдохся и надо поднажать. Мне нужно было быстро набрать очки и затем все получилось", - отметил американец.

Кайл Снайдер остаётся одним из самых титулованных борцов современности: он является олимпийским чемпионом Олимпийские игры 2016 и серебряным призёром Олимпийские игры 2020, а также четырёхкратным чемпионом мира (2015, 2017, 2022, 2025).

Сам Айтмухан — чемпион мира 2023 года и трёхкратный серебряный призёр чемпионатов Азии (2023, 2024, 2025).

