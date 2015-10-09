Казахстан с серебром завершил ЧА-2026 по дзюдо

Сборная Казахстана по дзюдо завершила своё выступление на чемпионате Азии, который проходил в китайском Ордосе (Китай), сообщают Vesti.kz со ссылкой на НОК РК.

Финальной точкой турнира стали соревнования среди смешанных команд, где казахстанцы в решающем противостоянии встретились с командой Монголии.

Однако борьба за золото сложилась не в пользу отечественной сборной — соперники уверенно выиграли финал со счётом 4:0. Поражения в своих схватках потерпели Дана Абдирова (до 57 кг), Ануар Жумагельдин (до 73 кг), Аида Тойшыбекова (свыше 70 кг) и Галымжан Кырыкбай (свыше 90 кг).

Несмотря на неудачу в командном финале, Казахстан завершил континентальное первенство с шестью наградами. Единственное золото в актив команды принёс Адилет Алмат (до 81 кг), а бронзовые медали завоевали Эсмигуль Куюлова (до 63 кг), Абылайхан Жубаназар (до 81 кг), Айдар Арапов (до 90 кг) и Аруна Жангельдина (до 78 кг).

