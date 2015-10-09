Царукян бросил вызов Ковингтону

Российско-армянский легковес Арман Царукян (23-3) после победы над Юрайей Фэйбером на RAF 8 бросил вызов Колби Ковингтону (17-5).

На турнире RAF 8 Юрайя Фэйбер уступил Арману Царукяну со счетом 13-1. После чего Арман высказался о следующем противостоянии.

Арман Царукян: "Ковингтон один из лучших борцов в UFC, и я хотел бы продемонстрировать свои борцовские навыки в схватке с ним".

Колби Ковингтон: "Моя встреча с Уайдманом подождет. Сейчас промоушену нужно, чтобы кто-то из американцев надрал Арману зад. Я заткну этого избалованного пацана, я нанесу ему первое поражение".

Арман Царукян: "На этих матах я непобедим. Даже у тебя не получится меня одолеть".

Для Царукяна это уже четвертый поединок в лиге, ранее он побеждал Лэнса Палмера и дважды Джорджио Пулласа.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!