Борьба
Сегодня 12:00
 

Царукян бросил вызов Ковингтону

Царукян бросил вызов Ковингтону

Российско-армянский легковес Арман Царукян (23-3) после победы над Юрайей Фэйбером на RAF 8 бросил вызов Колби Ковингтону (17-5).

На турнире RAF 8 Юрайя Фэйбер уступил Арману Царукяну со счетом 13-1. После чего Арман высказался о следующем противостоянии. 

Арман Царукян: "Ковингтон один из лучших борцов в UFC, и я хотел бы продемонстрировать свои борцовские навыки в схватке с ним".

Колби Ковингтон: "Моя встреча с Уайдманом подождет. Сейчас промоушену нужно, чтобы кто-то из американцев надрал Арману зад. Я заткну этого избалованного пацана, я нанесу ему первое поражение".

Арман Царукян: "На этих матах я непобедим. Даже у тебя не получится меня одолеть".

Для Царукяна это уже четвертый поединок в лиге, ранее он побеждал Лэнса Палмера и дважды Джорджио Пулласа.

 

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:30   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Арсенал
Проголосовало 244 человек

