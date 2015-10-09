Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Испания
Сегодня 11:10
 

"Реал" потерял игрока обороны перед матчем Ла Лиги

  Комментарии

Поделиться
"Реал" потерял игрока обороны перед матчем Ла Лиги

Центральный защитник "Реала" Рауль Асенсио не примет участия в ближайшем матче 33-го тура Ла Лиги против "Алавеса".

Поделиться

Ранее сообщалось, что у 23-летнего футболиста был диагностирован гастроэнтерит, из-за чего он уже пропустил ответную встречу 1/4 финала Лига чемпионов УЕФА против Бавария. По обновлённой информации Tiempo de Juego, состояние игрока потребовало дополнительного обследования — Асенсио был госпитализирован для уточнения причин болезни.


Сообщается, что за последние две недели защитник потерял около шести килограммов веса, что свидетельствует о серьёзности состояния. В субботу стало известно, что футболист уже выписан из больницы и продолжает восстановление, однако к ближайшему матчу он всё равно не будет готов.

Сроки возвращения Асенсио на поле на данный момент остаются неопределёнными — в клубе намерены дождаться полного восстановления игрока, прежде чем допускать его к тренировкам и играм.

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 20:30   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Арсенал
Проголосовало 197 человек

Реклама

Живи спортом!