"Реал" потерял игрока обороны перед матчем Ла Лиги

Центральный защитник "Реала" Рауль Асенсио не примет участия в ближайшем матче 33-го тура Ла Лиги против "Алавеса".

Ранее сообщалось, что у 23-летнего футболиста был диагностирован гастроэнтерит, из-за чего он уже пропустил ответную встречу 1/4 финала Лига чемпионов УЕФА против Бавария. По обновлённой информации Tiempo de Juego, состояние игрока потребовало дополнительного обследования — Асенсио был госпитализирован для уточнения причин болезни.

Сообщается, что за последние две недели защитник потерял около шести килограммов веса, что свидетельствует о серьёзности состояния. В субботу стало известно, что футболист уже выписан из больницы и продолжает восстановление, однако к ближайшему матчу он всё равно не будет готов.

Сроки возвращения Асенсио на поле на данный момент остаются неопределёнными — в клубе намерены дождаться полного восстановления игрока, прежде чем допускать его к тренировкам и играм.

