Казахстан вырвал первую медаль на чемпионате Азии по борьбе

Казахстанская спортсменка Зейнеп Баянова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии-2025 по женской борьбе, который проходит в Аммане (Иордания), передают Vesti.kz.
В поединке за третье место в весовой категории до 53 килограммов Баянова одержала победу над представительницей Монголии Отгонтуя Чинболд со счетом 10:6.
Соперница оказала серьезное сопротивление, сумев сравнять счет сначала 2:2, а затем 4:4. Однако в дальнейшем казахстанская борчиха перехватила инициативу и добилась уверенной победы.
Это первая медаль для нашей женской команды в Аммане.
Напомним, что в первый день континентального турнира казахстанская команда осталась без медалей в женской борьбе, в частности, неудачно выступили Светлана Анкичева (до 50 килограммов), Гульдана Бекеш (до 59 килограммов) и Ирина Казюлина (до 68 килограммов).