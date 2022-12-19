"Старик все испортил". Куат Хамитов прокомментировал финал ЧМ-2022 по футболу

Известный казахстанский боец ММА Куат Хамитов высказался о финале чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В решающем матче мундиаля встретились сборные Аргентины и Франции. В основное и дополнительное время победитель не был выявлен, а вот серию пенальти лучше исполнили южноамериканцы.

"Это был лучший финал чемпионата мира, который я когда-либо смотрел! Вот это был матч!

PS: В начале турнира я считал, что Роналду и Месси встретятся в финале, но старик все испортил", - написал Хамитов в соцсетях.

Добавим, что Месси обошел Роналдо и стал автором нового рекорда Южной Америки, также ему покорились другие достижения.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!