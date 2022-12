Камбэк с 0:2 и серия пенальти. Франция и Аргентина выдали драматичный финал

сборные Аргентины и Франции сыграли в финале ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В основное время соперники не сумели определить победителя - 2:2. При этом аргентинцы вплоть до концовки второй тайма доминировали и уверенно вели со счетом 2:0.

На 23-й минуте Лионель Месси реализовал пенальти и вывел Аргентину вперед. А на 36-й Анхель Ди Мария удвоил преимущество южноамериканцев.

⚽️ Group stage

⚽️ Round of 16

⚽️ Quarter-final

⚽️ Semi-final

⚽️ Final



Messi has led the way at this #FIFAWorldCup 👏 pic.twitter.com/vx3FqDQTwk