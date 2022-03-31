В сборной Украины отреагировали на идею подарить команде путевку на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков высказался об идее подарить его команде путевку на чемпионат мира 2022 года, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Football24.ua и Футбол News.

Украинцы в отборе к ЧМ заняли второе место в группе D и поборются за выход в финальную часть турнира в стыковом мини-турнире, где в полуфинале сыграют с Шотландией. Матч был перенесен на июнь в связи с ситуацией в Украине. Победитель пары в финале встретится с Уэльсом.

Ранее журналист британской газеты The Telegraph Джим Уайт в своем материале призвал валлийскую и шотландскую федерации футбола отдать путевку на ЧМ в Катаре украинской команде.



"Мы всем говорили, что будем делать, как будут идти наши дела в отборе на чемпионат мира. УЕФА скажет нам, какого числа мы будем играть в июне. Мы все обсудили, у нас полное понимание ситуации, но не буду говорить, что мы будем делать дальше. "Подаренный" выход на ЧМ? Я полностью поддерживаю Ярмоленко. Мы должны играть, добывать эту путевку. Я говорю только за себя. Есть еще президент, исполком УАФ. Но лично я против, нужно играть", - сказал Петраков.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

Ранее определились почти все участники предстоящего мундиаля, куда также отобралась сборная Польши, за которую выступает полузащитник "Кайрата" Яцек Гуральски. При этом ФИФА представила официальный мяч турнира.