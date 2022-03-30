Сборная футболиста "Кайрата" обыграла Швецию и вышла на ЧМ-2022

Сборная Польши по футболу, за которую выступает полузащитник "Кайрата" Яцек Гуральски, обыграла Швецию в финале стыковых матчей европейского отбора за право участия на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Хожуве на стадионе "Шленски" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Роберт Левандовски (50-я минута, с пенальти) и Петр Зелиньски (72-я). Таким образом, поляки сыграют на ЧМ в Катаре.

Гуральски вышел в стартовом составе, а на 38-й минуте заработал предупреждение.

Отметим, что сборная Польши должна была сыграть 24 марта с Россией в полуфинале стыковых матчей, но он был отменен в связи с санкциями в отношении российской команды.

Мировой турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.