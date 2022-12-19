"Первый футболист в истории чемпионатов мира". Чего добился Месси в Катаре

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси не устает удивлять своими достижениями на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации источника, Месси - первый футболист в истории чемпионатов мира, который получал награду лучшему игроку матча на всех этапах:
- на групповой стадии;
- в 1/8 финала;
- в 1/4 финала;
- в 1/2 финала;
- в финале.
Отметим, что Месси впервые в своей карьере выиграл чемпионат мира и станцевал с Кубком мира на столе. Также аргентинец установил ряд рекордов.
Сборная Аргентины обыграла в финале Францию в серии послематчевых пенальти. Месси забил два гола по ходу игры, а также реализовал 11-метровый удар.
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