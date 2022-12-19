"Первый футболист в истории чемпионатов мира". Чего добился Месси в Катаре

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 12:15
©fifa.com

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси не устает удивлять своими достижениями на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, Месси - первый футболист в истории чемпионатов мира, который получал награду лучшему игроку матча на всех этапах:

- на групповой стадии;
- в 1/8 финала;
- в 1/4 финала;
- в 1/2 финала;
- в финале.

Отметим, что Месси впервые в своей карьере выиграл чемпионат мира и станцевал с Кубком мира на столе. Также аргентинец установил ряд рекордов.

Сборная Аргентины обыграла в финале Францию в серии послематчевых пенальти. Месси забил два гола по ходу игры, а также реализовал 11-метровый удар.

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Метки:
Месси Лионель Аргентина ЧМ-2022 по футболу

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