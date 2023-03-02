Месси заказал 35 золотых iPhone. Зачем ему столько?

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 14:34
©instagram.com/leomessi

Форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси решил достойно отблагодарить своих партнеров по сборной Аргентины за успешное выступление в Катаре, сообщают Vesti.kz.

По информации "Спорт-Экспресс", Месси заказал 35 золотых iPhone 14 в честь победы национальной команды на чемпионате мира-2022. Так Лео решил порадовать всех партнеров и персонал команды за исторический успех.

Как известно, в финале мундиаля Аргентина обыграла Францию - 3:3 (по пенальти 4:2). Для Месси это первое золото ЧМ, а его сборная вошла в историю.

На днях нападающего ПСЖ признали лучшим игроком года по версии ФИФА.

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Метки:
Месси Лионель ЧМ-2022 по футболу Аргентина ПСЖ

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