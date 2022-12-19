Сборная Аргентины по футболу вошла в историю

Сборная Аргентины по футболу выиграла чемпионат мира-2022 в Катаре, победив в финале в серии пенальти Францию, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Opta Sports, Аргентина выиграла шесть послематчевых серий пенальти на ЧМ - больше, чем любая другая сборная в истории.

Также аргентинцы стали третьими в истории, выигравшими финал ЧМ в серии пенальти, после Бразилии в 1994 году и Италии в 2006-м.

Напомним, что команда Лионеля Скалони вела 2:0 после первого тайма, но футболисты Дидье Дешама смогли отыграться. В дополнительное время команды не смогли выявить сильнейшего, забив еще по одному мячу, а вот пенальти лучше исполнили южноамериканцы.

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