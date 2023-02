Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА

Форвард ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси получил приз лучшему игроку года по версии ФИФА, сообщают Vesti.kz. Церемония вручения наград FIFA Football Awards 2022 состоялась в Париже.

На награду также претендовали два французских нападающих - одноклубник Месси Килиан Мбаппе и обладатель "Золотого мяча-2022" Карим Бензема.

Победители The Best FIFA Football Awards 2022:

Отметим, что Месси третий раз за карьеру получил приз лучшему игроку года по версии ФИФА. Ранее он был удостоен этой награды в 2009 и 2019 годах.

