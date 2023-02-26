Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Стало известно, кто получит приз The Best. Претендуют Месси, Мбаппе и Бензема

Стало известно, кто получит приз The Best. Претендуют Месси, Мбаппе и Бензема
©fifa.com

Стало известно, кто получит награду The Best - приз лучшему игроку года от ФИФА (междунраодной федерации футбола), сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Mundo Deportivo Франсеска Агилара, обладателем награды станет нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси.

Официально имя победителя будет объявлено 27 февраля на церемонии в Париже. На приз также претендуют Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Карим Бензема ("Реал" Мадрид).

Ранее сообщалось, что ФИФА попросила всех претендентов приехать на церемонию. При этом федерация не сообщала игрокам, кто станет обладателем награды.

Вместе с тем была информация, что игроки "Реала" намерены "бойкотировать" церемонию ФИФА. В мадридском клубе уверены, что награду получит Месси.

Напомним, приз The Best по итогам 2021 года от ФИФА выиграл Роберт Левандовски, опередив Месси и Мохамеда Салаха ("Ливерпуль").

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Месси Лионель Мбаппе Килиан ПСЖ ФИФА

Реклама

Реклама

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus