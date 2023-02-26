Стало известно, кто получит приз The Best. Претендуют Месси, Мбаппе и Бензема

Стало известно, кто получит награду The Best - приз лучшему игроку года от ФИФА (междунраодной федерации футбола), сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Mundo Deportivo Франсеска Агилара, обладателем награды станет нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси.

Официально имя победителя будет объявлено 27 февраля на церемонии в Париже. На приз также претендуют Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Карим Бензема ("Реал" Мадрид).

Ранее сообщалось, что ФИФА попросила всех претендентов приехать на церемонию. При этом федерация не сообщала игрокам, кто станет обладателем награды.

Вместе с тем была информация, что игроки "Реала" намерены "бойкотировать" церемонию ФИФА. В мадридском клубе уверены, что награду получит Месси.

Напомним, приз The Best по итогам 2021 года от ФИФА выиграл Роберт Левандовски, опередив Месси и Мохамеда Салаха ("Ливерпуль").