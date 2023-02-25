Игроки "Реала" собрались "бойкотировать" церемонию награждения ФИФА

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти и футболисты мадридского клуба, вероятно, пропустят церемонию награждения The Best лучшему игроку 2022 года от ФИФА, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Relevo.

В "Реале" уверены, что в этой номинации победит аргентинский форвард "Пари Сен-Жермена" Лионель Месси. И это несмотря на то, что некоторые игроки "сливочных" претендуют на другие престижные награды.

"Реал", в свою очередь, хочет сконцентрироваться на выступлении в Ла Лиге и других турнирах.

Также шансы получить приз The Best имеют Килиан Мбаппе (ПСЖ) и Карим Бензема ("Реал").

Официальная церемония награждения состоится 27 февраля в Париже.

В 2021 году приз лучшему игроку от ФИФА получил нынешний форвард "Барселоны" Роберт Левандовски, опередив Месси и Мохамеда Салаха из "Ливерпуля".

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