Месси станцевал с Кубком мира на столе (Видео)

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 11:03
©fifa.com

Сборная Аргентины оказалась сильнее Франции в финале чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Южноамериканцам сопутствовала удача в серии послематчевых пенальти, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Лидер и капитан аргентинской сборной Лионель Месси станцевал с Кубком мира в раздевалке. Эмоции форварда понятны, так как он впервые в своей карьере выиграл чемпионат мира.

При этом Месси был признан лучшим игроком мундиаля в Катаре, а также установил ряд рекордов.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ Аргентина ЧМ-2022 по футболу

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