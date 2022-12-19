Мбаппе обошел Месси в гонке бомбардиров на ЧМ-2022

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 09:30
©fifa.com

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2022 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале против сборной Аргентины он оформил хет-трик. Таким образом на его счету стало восемь мячей на мундиале в Катаре, что позволило французу занять первое место в списке снайперов.

А вот форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал вторым, в его активе семь голов.

Напомним, что в решающем матче за золото Аргентина обыграла Францию в серии послематчевых пенальти.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Месси Лионель Аргентина Франция Мбаппе Килиан

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