"Марокканская катастрофа" и неприятности для Месси. Кто пропустит полуфиналы ЧМ-2022?

Автор: Димаш Тулегенов

Всего четыре игры осталось провести на чемпионате мира-2022 в Катаре, и сейчас все находятся в ожидании полуфиналов. Болельщики запасаются терпением, а игроки рвутся на поле. Однако не все футболисты смогут помочь своей сборной на столь важной стадии. Корреспондент Vesti.kz - о тех, кто пропустит полуфиналы мундиаля по разным причинам.

В ночь на среду, 14 декабря, в 01:00 по времени Астаны, сыграют команды Аргентины и Хорватии. Ровно через сутки, в это же время, сильнейшего выявят сборные Франции и Марокко. 17 декабря будет проведен матч за третье место, а 18-го числа - финал чемпионата мира.

Из-за дисквалификаций в полуфинале не сыграют трое игроков - аргентинцы Маркос Акунья и Гонсало Монтьеля, а также марокканец Валид Шеддира.

Аргентина не сможет рассчитывать на двух крайних защитников, выступающих за испанскую "Севилью". 31-летний Акунья и 25-летний Монтиэль синхронно заработали вторые желтые на этом турнире в рамках четвертьфинального матча с Нидерландами (2:2, 4:3 - по пенальти).

Если Монтиэль принял участие в трех матчах из пяти на этом ЧМ и в двух из трех случаев выходил лишь на замену, то Акунья действительно играл одну из ключевых ролей на поле. Он вышел на замену лишь в первой игре групповой стадии с Саудовской Аравией (1:2), а в четырех последующих матчах начинал с первых минут. В матче с Нидерландами в четвертьфинале именно Акунья заработал пенальти во втором тайме, который был реализован Лионелем Месси.

Теперь главному тренеру Лионелю Скалони, вероятно, придется возвращать в стартовый состав Николаса Тальяфико. Именно этот 30-летний крайний защитник вышел в старте на проваленную аргентинцами игру против Саудовской Аравии.

Марокканский форвард Шеддира дебютировал за национальную сборную лишь в сентябре этого года. 24-летний футболист просидел на скамейке запасных весь групповой этап, зато выходил на замену в матчах плей-офф против Испании (0:0, 3:0 - по пенальти) и Португалии (1:0).

В четвертьфинале он появился на поле на 65-й минуте, и все шло неплохо вплоть до компенсированного времени - именно тогда Валид заработал две желтые карточки кряду в течение двух минут. Нападающий увидел перед собой красную карточку и покинул поле. Если Шеддира и сыграет на этом турнире, то только в матче за бронзу или в финале.

Из-за травм страдают больше остальных марокканцы. В 1/4 финала им не помог основной центрбек Найеф Агерд. Он был незаменимым игроком сборной Марокко, стабильно отыгрывая матчи целиком. Но в концовке основного времени матча 1/8 финала с Испанией 26-летнего Агерда заменили из-за травмы. У него диагностировали небольшой разрыв мышц бедра. Игру с Португалией в четвертьфинале он уже пропустил, и теперь может не сыграть и в полуфинале с Францией.

Основной левый защитник сборной Нуссаир Мазрауи тоже не помог команде в 1/4 финала из-за травмы. Есть информация, что 25-летний игрок "Баварии" чувствовал дискомфорт еще с первой игры на ЧМ-2022, но продолжал выходить в старте в каждом матче. В игре с Испанией в 1/8 финала Мазрауи заменили на 82-й минуте, и после этого он пропустил четвертьфинал с Португалией. Причина - травма мышц-сгибателей бедра. Пока неясно, сыграет ли он в полуфинале.

Если вы подумали, что в защите у марокканцев намечается большая беда из-за отсутствия Агерда и Мазрауи, то попрошу вас не спешить с выводами. Капитан и основной центральный защитник Ромен Саисс тоже был заменен из-за травмы, но уже в четвертьфинале с Португалией. Он отыграл все матчи группового этапа и 1/8 финала "от звонка до звонка", но в 1/4 финала был заменен на 57-й минуте из-за жалоб на подколенное сухожилие.

Если Саисс не восстановится до полуфинала, то из четырех основных защитников в обойме Валида Реграги останется лишь один Ашраф Хакими. Подменить Мазрауи способен Яхья Аттийят-Алла, в матче с португальцами сделавший результативную подачу на голову Юссефа Эн-Несири. А вот в центре защиты, если никто из основных игроков не вернется в строй, мы можем увидеть пару Джавада Эль-Ямика и Бадра Бануна.

Еще хуже ситуация для марокканцев будет в том случае, если повреждение лидера атаки Хакима Зиеша окажется серьезным. В матче с португальцами 29-летний игрок "Челси" получил травму и был заменен на 82-й минуте встречи. Более подробной информации о состоянии его здоровья пока не было.

Таким образом, с учетом дисквалифицированного Шеддиры, Марокко может лишиться сразу пятерых футболистов перед полуфиналом с действующими чемпионами мира из Франции.

У самих же французов свежих потерь нет. Из-за травмы еще на старте турнира "трехцветные" лишились защитника Лукаса Эрнандеса. Кроме того, в заявке у Дидье Дешама фактически 25 футболистов, потому что тренер не вызывал никого на место травмированного Карима Бензема. Но в любом случае Дешаму не на что жаловаться - у него один из самых звездных составов на ЧМ-2022, а у соперников французов потери явно ощутимее.

Отметим, что в полуфинальных матчах все предупреждения, полученные игроками в предыдущих играх ЧМ-2022, обнуляются. Поэтому никто не рискует пропустить матч за третье место или финал из-за одной лишь желтой в полуфинале, даже если он уже получал предупреждение в одной из прошедших встреч.

Фото: FIFA World Cup©️

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