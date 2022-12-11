Жена Роналду оставила послание для тренера сборной Португалии после вылета с ЧМ-2022

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 14:32
©instagram.com/georginagio

Джорджина Родригес, супруга Криштиану Роналду, раскритиковала главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша за то, что тот снова не включил футболиста в стартовый состав на матч 1/4 финала ЧМ-2022 против Марокко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Исход встречи, прошедшей в Дохе на стадионе "Эль-Тумама", решил единственный гол, забитый на 42-й минуте. Роналду же появился на поле на 51-й минуте.

"Сегодня твой друг и тренер принял неверное решение. Тот друг, о котором ты говорил с восхищением и уважением. Тот самый, который, когда ты вышел на поле, увидел, как все изменилось, но было уже поздно. Нельзя недооценивать лучшего игрока мира, его самое мощное оружие. Нельзя и вступаться за тех, кто этого не заслуживает. Жизнь преподает нам уроки. Сегодня мы не проигрываем, мы учимся", - написала Джорджина в соцсетях.

Роналду сообщили плохие новости после вылета с ЧМ-2022 по футболу

Напомним, что после игры один из известных инсайдеров озвучил судьбу главного тренера сборной Португалии после сенсационного поражения.

Марокко, в свою очередь, в полуфинале сыграет с Францией, победившей Англию в другой четвертьфинальной игре. Матч состоится 14 декабря.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!

Метки:
Роналду Криштиану ЧМ-2022 по футболу Португалия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 23:16
ЧМ-2022
Криштиану Роналду разобрал провал сборной Португалии на ЧМ-2022 в Катаре
Сегодня , 20:15
ЧМ-2022
Тайсон Фьюри отреагировал на вылет сборной Англии с ЧМ-2022 в Катаре
Сегодня , 18:04
ЧМ-2022
Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре
Сегодня , 16:46
ЧМ-2022
Гарри Магуайр раскритиковал судейство в матче Англия - Франция на ЧМ-2022
Сегодня , 15:03
ЧМ-2022
Сенсационная победа сборной Марокко на ЧМ-2022 вызвала беспорядки во Франции
Сегодня , 14:32
ЧМ-2022
Жена Роналду оставила послание для тренера сборной Португалии после вылета с ЧМ-2022
Сегодня , 10:50
ЧМ-2022
Озвучена судьба главного тренера сборной Португалии после сенсации на ЧМ-2022
Сегодня , 08:28
ЧМ-2022
Лучший результат страны за последние 50 лет. Гризманн добился уникального достижения
Сегодня , 08:06
ЧМ-2022
Роналду сообщили плохие новости после вылета с ЧМ-2022 по футболу
Сегодня , 07:50
ЧМ-2022
Вратарь сборной Марокко вошел в историю
© 2008 - 2022 ТОО «EML»