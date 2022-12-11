Роналду сообщили плохие новости после вылета с ЧМ-2022 по футболу

Сборная Португалии не смогла пройти Марокко в четвертьфинале чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Дохе на стадионе "Эль-Тумама", завершилась со счетом 1:0 в пользу африканской сборной. Решающий гол на 42-й минуте забил Юссеф Эн-Несири.

А вот Криштиану Роналду, вышедший на замену во втором тайме, ни разу не забил в восьми играх в плей-офф ЧМ. Звездный португалец провел на поле 570 минут без голов и нанес в этих матчах 27 ударов.

После поражения Марокко Роналду разрыдался.

В полуфинале Марокко встретится с Францией, победившей Англию в 1/4 финала. Матч состоится 14 декабря.

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