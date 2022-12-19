Футболист сборной Аргентины сотворил историю после гола в финале ЧМ-2022

Сборная Аргентины по футболу выиграла Кубок мира, обыграв Францию в финале мундиаля-2022 в Катаре. Южноамериканцы лучше исполнили серию послематчевых пенальти, сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом форвард аргентинской команды Анхель Ди Мария добился уникального достижения.

По информации "Первого спорта", Ди Мария - первый футболист в истории, забивавший в финалах - чемпионата мира, Копа Америки, Олимпийских игр, Финалиссимы (против Италии).

Напомним, что Аргентина в третий раз в своей истории выиграла ЧМ. Прежде она побеждала на мундиалях 1978 и 1986 годов.

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