Во Франции вспыхнули новые беспорядки после победы Аргентины в финале ЧМ-2022

Во Франции начались новые беспорядки после поражения национальной команды от сборной Аргентины в финале чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации местных СМИ, беспорядки вспыхнули в Париже, Лионе и других городах. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ, водометы, а также провести задержание самых буйных фанатов.

Отметим, что и ранее сообщалось о беспорядках во Франции в ходе ЧМ-2022 в Катаре.

В финале же Франция уступила Аргентине в серии послематчевых пенальти.

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