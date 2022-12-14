Экс-тренер сборной Бразилии получил пять предложений после вылета с ЧМ-2022

Экс-наставник сборной Бразилии по футболу Тите имеет пять вариантов продолжения тренерской карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тите покинул национальную команду после поражения от Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира-2022 в Катаре (1:1 и 2:4 в серии пенальти).

По информации O Dia, Тите уже получил пять предложений о работе, три из них - от сборных, а еще два - от европейских клубов. Прежде он трудился преимущественно на родине, а также тренировал клубы из ОАЭ "Аль-Айн" и "Аль-Вахда" (Абу-Даби).

Отмечается, что изначально 61-летний специалист планировал полгода отдохнуть, но теперь может изменить решение о своем отпуске.

Тите возглавлял сборную Бразилии с 2016 года.

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