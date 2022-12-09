Шок и сенсация. Бразилия вылетела с ЧМ-2022

Сборные Хорватии и Бразилии встретились в 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась победой Хорватии. При этом в основное время соперники не сумели открыть счет. В дополнительное время Неймар на 105-й минуте сумел воспользоваться возможностью для гола. А на 117-й минуте Бруно Петкович забил ответный мяч.

Выявление победителя продолжилось в серии пенальти. Бразильцы не реализовали два удара - Родриго не смог переиграть вратаря, а Маркиньос попал в штангу. Тогда хорваты были точны во всех попытках и завершили серию в свою пользу досрочно - 4:2.

В 1/2 финала хорваты сыграют с победителем пары Нидерланды - Аргентина. Матч пройдет в ночь на 14 декабря.

Команды Нидерландов и Аргентины встретятся сегодня, в ночь 10 декабря. начало игры в 01:00.

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