Главный тренер сборной Бразилии принял судьбоносное решение после вылета с ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бразилии Тите принял решение покинуть свой пост после вылета с чемпионата мира по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на TNT Sports.

Тите дважды доводил южноамериканцев до четвертьфинала мирового первенства.

Накануне пятикратные чемпионы мира сенсационно проиграли в 1/4 финала Хорватии. Ранее на ЧМ-2018 в России бразильцы уступили на этой стадии Бельгии.

Шок и сенсация. Бразилия вылетела с ЧМ-2022

Ранее Тите, тренировавший команду с 2016 года, заявил, что покинет сборную после окончания ЧМ-2022.

Последний раз бразильцы становились чемпионами мира в 2002 году.

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