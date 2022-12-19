Безумие в Буэнос-Айресе, или как в Аргентине празднуют победу в финале ЧМ-2022 (Видео)

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Сегодня 11:55
©Кадр из видео

Буэнос-Айрес и другие города ликуют после победы сборной Аргентины в финале чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Страна еще долго будет отмечать эту победу, все-таки до этого национальная команда выигрывала мундиаль аж в 1986 году в Мексике.

Напомним, что Аргентина в решающем матче за золото обыграла Францию в серии послематчевых пенальти, а лидер и капитан южноамериканцев Лионель Месси впервые в своей карьере завоевал Кубок мира. Это событие он отметил танцем на столе.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Аргентина Франция

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