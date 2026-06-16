Ямаль и вратарь Кабо-Верде установили новый рекорд на ЧМ-2026

Матч первого тура чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Кабо-Верде завершился неожиданной нулевой ничьей, однако вошёл в историю не только благодаря сенсационному результату, передают Vesti.kz.

Ямаль и Возинья сотворили историю на ЧМ-2026

Как сообщает статистический портал MisterChip, встреча установила уникальное достижение по разнице в возрасте между футболистами, впервые сыгравшими друг против друга на чемпионате мира. На поле одновременно появились 40-летний вратарь Кабо-Верде Возинья и 18-летний вингер сборной Испании Ламин Ямаль. Разница между ними составила 21 год и 45 дней — это новый рекорд мировых первенств.

Предыдущее достижение держалось с чемпионата мира 2010 года в ЮАР. Тогда в матче Англии и Алжира сыграли голкипер Дэвид Джеймс и полузащитник Рияд Будебуз, которых разделяли 19 лет.

Возинья стал героем матча

Опытный голкипер сборной Кабо-Верде провёл один из лучших матчей в своей карьере. Возинья неоднократно выручал свою команду и помог ей добыть историческую ничью в дебютной встрече на чемпионатах мира.

Ямаль не смог спасти Испанию

Ламин Ямаль появился на поле после перерыва и должен был усилить атакующую игру испанцев. Однако юному полузащитнику не удалось вскрыть оборону соперника, и матч завершился без забитых мячей — 0:0.

Ранее Ламин Ямаль сделал заявление после неудачного старта сборной Испании на ЧМ-2026.

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