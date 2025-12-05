Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль отреагировал на неудачный старт своей команды на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом матче группы H его команда сенсационно сыграла в нулевую ничью с Кабо-Верде. 18-летний форвард "Барселоны" вышел на поле на 71-й минуте.

"Первый матч на чемпионате мира, и мы зарабатываем очко. Знаем, что это долгое соревнование, а наша цель всё ещё далеко. Будем продолжать работать и всё получится так, как мы хотим, не сомневайтесь. Я хочу поблагодарить бога за то, что он позволил мне снова играть после травмы, а также мою семью за то, что она всегда была рядом со мной, поддерживая и сопровождая меня на каждом шагу", - написал Ямаль в своем аккаунте в Instagram.

После первого тура сборная Испании делит третье-четвертые места в группе с Кабо-Верде. Наверху таблицы идут Уругвай и Саудовская Аравия, сыгравшие со счетом 1:1.

Напомним, что в плей-офф выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места, а также восемь лучших сборных среди тех, кто станет третьими.

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