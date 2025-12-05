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ЧМ-2026
Вчера 08:20
 

Победитель Лиги чемпионов заинтересовался блеснувшим на ЧМ-2026 игроком КПЛ

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Победитель Лиги чемпионов заинтересовался блеснувшим на ЧМ-2026 игроком КПЛ Иван Башич. Фото: ФК "Астана"©

Полузащитник "Астаны" и сборной Боснии и Герцеговины Иван Башич может продолжить карьеру в одном из самых титулованных клубов Великобритании, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Daily Record.

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Полузащитник "Астаны" и сборной Боснии и Герцеговины Иван Башич может продолжить карьеру в одном из самых титулованных клубов Великобритании, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Daily Record.

"Селтик" положил глаз на Башича

По информации источника, 24-летний хавбек входит в сферу интересов шотландского "Селтика". Представители клуба внимательно следят за выступлениями боснийца на чемпионате мира-2026, где он защищает цвета национальной команды.

Яркий старт на чемпионате мира

В матче первого тура группового этапа против Канады (1:1) Башич вышел в стартовом составе сборной Боснии и Герцеговины и стал одним из лучших игроков встречи в составе своей команды.

Примечательно, что хавбек вошёл в историю как первый футболист казахстанской премьер-лиги (КПЛ), сыгравший на чемпионате мира.

Статистика Башича в "Астане"

Башич выступает за "Астану" с 2025 года. В нынешнем сезоне он провёл 25 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.

На мировом первенстве сборная Боснии и Герцеговины выступает в группе B, где её соперниками являются команды Канады, Катара и Швейцарии.

"Селтик" является одним из самых титулованных клубов Великобритании. Команда 56 раз становилась чемпионом Шотландии и вошла в историю как первый британский клуб, выигравший главный европейский турнир — Кубок европейских чемпионов (ныне Лига чемпионов) в сезоне-1966/67.

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Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 13 9 4 0 24-9 31
2 Кайрат 14 7 6 1 19-9 27
3 Окжетпес 13 6 6 1 18-12 24
4 Астана 13 6 4 3 19-13 22
5 Улытау 13 6 4 3 13-13 22
6 Елимай 13 5 5 3 20-17 20
7 Актобе 13 5 4 4 16-13 19
8 Женис 13 4 4 5 11-16 16
9 Атырау 13 2 9 2 9-8 15
10 Кызылжар 13 4 3 6 15-15 15
11 Жетысу 13 3 5 5 16-19 14
12 Кайсар 14 2 7 5 11-18 13
13 Тобол 13 3 3 7 12-20 12
14 Иртыш 13 1 6 6 13-19 9
15 Алтай УК 13 1 6 6 6-12 9
16 Каспий 13 2 2 9 8-17 8

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Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 17, мужчины
Сегодня 19:00   •   идёт
Кайрат
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(Алматы)
- : -
Кызылжар
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