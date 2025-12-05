Сборные Саудовской Аравии и Уругвая не смогли выявить победителя в стартовом матче чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы H прошла на стадионе "Хард Рок" в Майами-Гарденс (штат Флорида, США) и завершилась со счетом 1:1.

Саудовская Аравия отличилась первой. На 41-й минуте из-за пределов штрафной четко пробил защитник Абдулла Аль Ами, который вместе с Криштиану Роналду выступает за "Аль-Наср".

Но надежду сборной Саудовской Аравии на первую победу на турнире разбил уругвайский защитник "Спортинга" Максимилиано Араухо, который сравнял на 80-й минуте.

Таким образом, ни одна из команд группы H не смогла одержать победы в первом туре. Саудовская Аравия и Уругвай набрали по одному очку, также как Испания и Кабо-Верде, который ранее сыграли в нулевую ничью.

Во втором туре Саудовская Аравия сыграет с Испанией 21 июня. Уругвай, в свою очередь, 22 июня встретится с Кабо-Верде. В плей-офф выйдут команды, которые займут в группах первые и вторые места. Также восемь путевок достанутся лучшим командам среди тех, кто окажется на третьих местах.







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